Mondiali | lo striscione Malvinas preparato da un tifoso in hotel e arrivato in campo
Emergono nuovi dettagli sul caso dello striscione sulle Isole Malvinas sventolato dai giocatori argentini davanti ai tifosi: la scritta sarebbe stata preparata durante la notte precedente alla partita da un tifoso, usando il lenzuolo della stanza d'albergo, sui social girano le foto in proposito, ed è stato introdotto allo stadio, dove è stato esposto al termine del match. I giocatori lo hanno visto e se lo sono fatto consegnare, facendo proprio il messaggio così da farlo vedere a tutti in mondovisione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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