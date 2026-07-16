Inghilterra-Argentina lo striscione sulle Malvinas ai Mondiali 2026 diventa un caso

Da lapresse.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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‘Las Malvinas son Argentinas’ (‘Le Malvinas sono argentine’, ndr)’. Il testo di questo striscione, mostrato da alcuni giocatori dell’Argentina in campo dopo la vittoria contro l’Inghilterra nella semifinale dei Mondiali 2026 di calcio, ha portato il governo britannico a chiedere un’indagine da parte della Fifa. Lo striscione e le polemiche, cosa rischia l’Argentina. Lo striscione si riferisce alle Isole Falkland o Isole Malvinas, che furono invase nel 1982 su ordine della dittatura militare argentina dell’epoca, scatenando una guerra di 10 settimane vinta dalla Gran Bretagna. Il Ministro del Commercio britannico Peter Kyle ha dichiarato che il comportamento dei giocatori è stato “del tutto inappropriato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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England vs Argentina | Semi-Final Showdown | FIFA World Cup 2026

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