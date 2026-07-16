Mondiali l’ira di Londra sullo striscione sulle Falkland Malvinas | Intervenga la Fifa Cosa rischia ora l’Argentina – Il video

Un video mostra uno striscione sulle FalklandMalvinas che ha scatenato l’ira a Londra, chiedendo l’intervento della FIFA. La polemica riguarda il contenuto di un messaggio considerato provocatorio, che ha suscitato reazioni di sdegno nel Regno Unito. Nel frattempo, si ipotizza che l’Argentina possa perdere alcuni dei suoi giocatori chiave in vista della finale dei Mondiali contro la Spagna, anche se si tratta di una possibilità non confermata.

E se l’Argentina si vedesse escludere alcuni dei suoi campioni dalla finale dei Mondiali contro la Spagna? Per ora è solo una suggestione, ma nel Regno Unito oggi sono in molti ad augurarselo. Perché mercoledì sera, dopo la vittoria in rimonta dell’Albiceleste sull’Inghilterra, sul campo di Atlanta è successo un «fattaccio» politico-sportivo: durante i festeggiamenti per la qualificazione alla finalissima dei Mondiali tra le mani dei giocatori è spuntato uno striscione di quelli che di solito si vedono sugli spalti. Il testo? Las Malvinas son Argentinas. Ossia la rivendicazione di sovranità sulle isole sperdute al largo della Terra del Fuoco controllate in realtà da secoli dal Regno Unito, che le chiama Falkland. 🔗 Leggi su Open.online

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