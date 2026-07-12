Mondiali polemiche sul coro proibito dell’Argentina | cosa dice la canzone di Messi e compagni sulle isole Falkland – Il video

Dopo la vittoria contro la Svizzera ai quarti di finale dei Mondiali, i giocatori argentini hanno cantato uno specifico brano negli spogliatoi. La canzone contiene riferimenti alle Malvine, a un ex calciatore e a un calciatore attuale. Il testo ha suscitato polemiche e discussioni, con alcune persone che lo interpretano come una presa di posizione su questioni territoriali. La questione riguarda le isole Falkland e il loro significato simbolico nel contesto della canzone.

«Per le Malvine, per Diego, per l’ultima di Leo». Sta facendo discutere la canzone intonata dai giocatori dell’ Argentina negli spogliatoi dopo la vittoria contro la Svizzera ai quarti di finale dei Mondiali. Mercoledì, l’albiceleste affronterà l’ Inghilterra nella semifinale. Una partita particolarmente sentita sia a Buenos Aires sia a Londra e che, a tre giorni di distanza dal fischio d’inizio, fa già discutere. L’indignazione dei tabloid inglesi. «L’Argentina non ha perso tempo a sfoderare il suo disprezzo prima dello scontro, tornando a cantare per le Isole Falkland nel suo spogliatoio», si è affrettato a sottolineare il tabloid Daily Mirror. 🔗 Leggi su Open.online

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