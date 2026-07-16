Mondiali | la borraccia del portiere inglese Pickford e la storia degli appunti sui rigori iniziata vent’anni fa

Il preparatore atletico dell’Argentina ha condiviso la borraccia del portiere inglese e gli appunti sui rigoristi argentini, usati per analizzare i possibili tiri durante i rigori. Jordan Pickford aveva studiato le tendenze di Messi, Lautaro e Julián, ma la partita non è arrivata ai rigori. La strategia di Pickford sui rigori risale a circa vent’anni fa.

Il preparatore atletico dell’ Argentina, Luis Martín, ha condiviso la borraccia del portiere avversario con gli appunti sui rigoristi argentini. Jordan Pickford aveva studiato dove avrebbero tirato Messi, Lautaro e Julián, ma la partita non è mai arrivata ai rigori. Di fatto, l’Argentina ha battuto l’Inghilterra 2-1 nei tempi regolamentari. Sui social, così come nei media, la vicenda è diventata virale e descritta come qualcosa di incredibile, ma non lo è affatto. Perché quell’abitudine, ovvero consultare appunti sui rigoristi avversari in porta, ha una storia consolidata, iniziata da un calzettone tedesco nel 2006 per poi arrivare all’amaro ricordo di un raccattapalle bosniaco quattordicenne che, secondo alcuni, avrebbe cambiato l’esito delle qualificazioni ai mondiali per l’Italia. 🔗 Leggi su Open.online

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