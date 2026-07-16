Durante una partita del Mondiale, il portiere ha portato una borraccia ai rigori, attirando l’attenzione. In una prigione di New York, un maxischermo è stato installato per permettere ai detenuti di seguire la partita. Nel frattempo, nella capitale del Bangladesh, molte persone sono uscite in strada per celebrare la vittoria dell’Argentina, manifestando entusiasmo e festeggiamenti pubblici.

La popolazione della capitale del Bangladesh, dove impazziscono per l'Argentina, si è riversata per strada per festeggiare proprio come a Buenos Aires. La marea umana di argentini sotto l'Obelisco a festeggiare la vittoria dell'Albiceleste. Oltre 100 detenuti del vasto complesso penitenziario di Rikers Island, la prigione più famosa di New York, si sono riuniti nella palestra del centro di accoglienza principale per assistere alla semifinale di mercoledì tra Inghilterra e Argentina. I detenuti, che indossavano le uniformi color sabbia dell'istituto, hanno preso posto ai tavoli rivolti verso lo schermo su cui veniva proiettata la partita; lo schermo era incorniciato da colorate colonne di palloncini sormontate da palloni da calcio gonfiabili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Mondiale: Pickford e la borraccia coi rigoristi. Maxischermo in prigione a New York per i detenuti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Israele querela il New York Times: “Diffamatorio l’articolo sugli abusi sessuali ai danni dei detenuti palestinesi”Israele ha presentato una querela contro il New York Times in risposta a un articolo che parla di abusi sessuali sui detenuti palestinesi nelle...

Nba Finals 2026, Knicks campioni: il sindaco di New York Mamdani festeggia coi tifosi in un barIl sindaco di New York City, Zohran Mamdani, ha festeggiato con i tifosi in un bar dopo la vittoria dei Knicks alle Finals NBA 2026.

Argomenti più discussi: Mondiali, Argentina batte Inghilterra 2-1 e va in finale con la Spagna; Inghilterra - Argentina (1-2) Mondiali 2026; L'Inghilterra sogna, l'Argentina la punisce nel recupero: Lautaro manda l'Albiceleste in finale; Inghilterra-Argentina 1-2, pagelle e tabellino: Messi inventa nel finale, Lautaro decisivo, Kane e Bellingham non pervenuti, non basta Pickford.

Inghilterra, Maguire non convocato ai Mondiali: a New York distribuisce figurineSono rimasto scioccato e devastato dalla decisione. Non ho mai amato niente come indossare quella maglia e rappresentare il mio Paese. Auguro ai giocatori tutto il meglio per quest'estate. In poche ... sport.sky.it