Durante la festa post-partita, mentre i giocatori inglesi si dirigevano verso il tunnel, uno dello staff argentino ha trovato a terra la borraccia di Pickford. All’interno si trovavano istruzioni per i rigori. La scena è stata ripresa in un video, mentre Messi reagiva. La partita si era conclusa con una rimonta incredibile, lasciando gli inglesi visibilmente storditi.

Nel bel mezzo della festa in campo, con i giocatori dell’Inghilterra ormai avviati verso il tunnel frastornati dalla incredibile rimonta subita, un membro dello staff dell’Albiceleste ha trovato a terra la borraccia di Jordan Pickford. Attaccata alla bottiglia c’era la sua lista di appunti su come avrebbero tirato i rigori, nome per nome. A far impazzire tutti è la reazione di Messi ¡No dejaron pasar ningún detalle! Tras el triunfo ante Inglaterra, los jugadores de la Selección argentina encontraron la botella del arquero Jordan Pickford y fueron a revisar las anotaciones que tenía preparadas para una eventual definición por penales. Leé más en. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gli argentini trovano la borraccia di Pickford con le istruzioni per i rigori, la reazione di Messi (VIDEO)

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