Le squadre italiane di scherma sono partite verso Hong Kong in vista dei Campionati del Mondo Assoluti 2026, che si terranno dal 22 al 30 luglio. Questa è la prima fase di trasferimento per la delegazione, che si prepara a competere alla 85ª edizione della competizione internazionale. Le partenze sono iniziate oggi, con l’obiettivo di arrivare in Asia in vista delle gare.

Comincia la trasferta asiatica della scherma azzurra. Oggi le prime partenze destinazione Hong Kong, dove la delegazione italiana affronterà l’85^ edizione dei Campionati del Mondo Assoluti in programma dal 22 al 30 luglio. RIFINITURE IN ASIASarà Shenzhen, moderna metropoli che collega Hong Kong al resto del territorio cinese, la base del team Italia per gli ultimi allenamenti pre-Mondiali, utili ad assorbire il fuso orario e a rifinire la preparazione prima di cominciare gli assalti iridati. I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada (uomini e donne) hanno convocato complessivamente 30 atleti (sei dei quali avranno il ruolo di riserva, una per specialità). 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Mondiali Hong Kong 2026, prime partenze verso l’Asia: scattata la trasferta iridata della scherma azzurra

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