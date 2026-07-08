Dopo gli Europei vissuti qualche settimana fa, la scherma italiana è pronta a vivere il secondo grande appuntamento della sua estate. Infatti dal 22 al 30 luglio ad Hong Kong sono in programma i Mondiali e i vari CT azzurri hanno diramato le convocazioni per la rassegna iridata asiatica. In totale sono stati selezionati 30 azzurri tra titolari ed eventuali riserve, per una squadra italiana praticamente uguale a quella che si è vista sulle pedane degli Europei in Francia a giugno. Nel fioretto completamente confermati i quartetti schierati nella rassegna continentale. Al maschile saranno presenti Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, mentre in campo femminile Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo (al suo 14° Mondiale) ed Anna Cristino, con Alice Volpi dunque ancora nel ruolo di riserva. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Scherma, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Hong Kong. Ancora fuori Alice Volpi

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