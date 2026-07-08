Scherma i convocati dell’Italia per i Mondiali di Hong Kong Ancora fuori Alice Volpi
Per i Mondiali di scherma a Hong Kong, in programma dal 22 al 30 luglio, sono stati annunciati i convocati della nazionale italiana. Tra gli atleti selezionati, non figura ancora Alice Volpi. La squadra si prepara alla competizione internazionale dopo aver partecipato agli Europei di alcune settimane fa. Le convocazioni sono state comunicate dai tecnici azzurri in vista dell’importante evento che si svolgerà in Asia.
Dopo gli Europei vissuti qualche settimana fa, la scherma italiana è pronta a vivere il secondo grande appuntamento della sua estate. Infatti dal 22 al 30 luglio ad Hong Kong sono in programma i Mondiali e i vari CT azzurri hanno diramato le convocazioni per la rassegna iridata asiatica. In totale sono stati selezionati 30 azzurri tra titolari ed eventuali riserve, per una squadra italiana praticamente uguale a quella che si è vista sulle pedane degli Europei in Francia a giugno. Nel fioretto completamente confermati i quartetti schierati nella rassegna continentale. Al maschile saranno presenti Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, mentre in campo femminile Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo (al suo 14° Mondiale) ed Anna Cristino, con Alice Volpi dunque ancora nel ruolo di riserva. 🔗 Leggi su Oasport.it
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