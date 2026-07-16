Mondiali 2026 l' Argentina batte l' Inghilterra e vola in finale | Buenos Aires impazzisce di gioia

Da lapresse.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 in rimonta e si è qualificata per la finale dei Mondiali 2026. La partita si è giocata a New York il 19 luglio. La nazionale di Scaloni affronterà la Spagna nella finalissima, che potrebbe portare a un bis consecutivo, un risultato che non si verificava dal 1962 con il Brasile. La vittoria ha scatenato la gioia a Buenos Aires, con i tifosi in festa.

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L’Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei Mondiale 2026. Il 2-1 in rimonta all’Inghilterra lancia la nazionale di Scaloni all’ultimo atto di New York del 19 luglio con la possibilità di centrare un bis consecutivo che manca dal 1962 quando venne realizzato dal Brasile. E al fischio finale della partita di Atlanta in tutta l’Argentina è scattata una festa incredibile con milioni di persone che hanno invaso le strade del Paese. Gioia scatenata in particolare nella capitale Buenos Aires che praticamente non è andata a dormire. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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LArgentina batte lInghilterra 2-1 in rimonta e vola in finale del Mondiale

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