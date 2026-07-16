Mondiali 2026 l' Argentina batte l' Inghilterra e vola in finale | Buenos Aires impazzisce di gioia

Notizia in breve

L'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 in rimonta e si è qualificata per la finale dei Mondiali 2026. La partita si è giocata a New York il 19 luglio. La nazionale di Scaloni affronterà la Spagna nella finalissima, che potrebbe portare a un bis consecutivo, un risultato che non si verificava dal 1962 con il Brasile. La vittoria ha scatenato la gioia a Buenos Aires, con i tifosi in festa.