Sinner contro Ruud | quando si gioca e dove vedere la finale degli Internazionali BNL d' Italia 2026

Da romatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato si giocherà la finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026, con Jannik Sinner e Casper Ruud pronti a sfidarsi. Ruud ha battuto Luciano Darderi e l’italiano Medvedev nella semifinale che era stata rimandata a causa della pioggia. La partita decisiva si svolgerà nel fine settimana e sarà possibile seguirla in diretta sui canali sportivi dedicati. Entrambi i giocatori sono arrivati all’ultimo atto della competizione dopo aver superato i rispettivi avversari nelle fasi precedenti.

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Sarà Jannik Sinner contro Casper Ruud la finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Col norvegese che ha eliminato Luciano Darderi e l’altoatesino Medvedev nella semifinale rinviata per pioggia. A Roma la vittoria di un italiano manca dal 1976, quando a trionfare su Panatta. Il cammino di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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