Sinner contro Ruud | quando si gioca e dove vedere la finale degli Internazionali BNL d' Italia 2026

Sabato si giocherà la finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026, con Jannik Sinner e Casper Ruud pronti a sfidarsi. Ruud ha battuto Luciano Darderi e l’italiano Medvedev nella semifinale che era stata rimandata a causa della pioggia. La partita decisiva si svolgerà nel fine settimana e sarà possibile seguirla in diretta sui canali sportivi dedicati. Entrambi i giocatori sono arrivati all’ultimo atto della competizione dopo aver superato i rispettivi avversari nelle fasi precedenti.

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