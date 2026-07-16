Il Principe William ha espresso il suo dispiacere per la sconfitta dell’Inghilterra contro l’Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026, pubblicando un messaggio sui social ufficiali dei Principi del Galles. Il membro della famiglia reale, tifoso dell’Aston Villa e della Nazionale inglese, ha scritto di essere “distrutto” ma anche “orgoglioso” della squadra. La partita si è conclusa con la vittoria degli argentini, lasciando il principe affranto.

Il Principe William, grande appassionato di calcio, tifoso dell’Aston Villa e naturalmente della Nazionale inglese esprime tutto il suo dolore per la sconfitta dei Bianchi contro l’Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026m con un post diffuso sugli account ufficiale dei Principi del Galles. “Siamo distrutti. Inghilterra, avete dato il massimo e siamo tutti così orgogliosi di voi. Grazie a tutti, dentro e fuori dal campo, per questo torneo incredibile. La grinta e la fiducia che avete dimostrato sono state fonte di ispirazione per tutti noi. La squadra inglese più completa mai vista in un torneo. Tenete la testa alta”, si legge nel testo del tweet su X, in cui viene ripostato il messaggio della Federazione inglese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lapresse.it - Mondiali 2026, Principe William affranto per la sconfitta dell’Inghilterra: “Siamo distrutti ma orgogliosi di voi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dalla regina Elisabetta al principe William: perché la semifinale dei Mondiali Inghilterra-Argentina è una partita speciale anche per i WindsorLa semifinale dei Mondiali di calcio 2026 tra Inghilterra e Argentina si svolge al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

Leggi anche: La stampa inglese esulta alla sconfitta del principe Harry: «Ci siamo vendicati!». Ma dovrà sborsare milioni di sterline

Temi più discussi: William festeggia la vittoria dell'Inghilterra. Perché lui, Kate Middleton e Re Carlo non vanno ai Mondiali 2026; Mondiali 2026, i reali di Norvegia e il principe William festeggiano; Dalla regina Elisabetta al principe William: perché la semifinale dei Mondiali Inghilterra-Argentina è una partita speciale anche per i Windsor; La delusione del principe William: Sono svuotato. Avete dato tutto. Re Carlo: I Tre Leoni restano l'orgoglio del Paese.

Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina: la sfida che unisce calcio e Royal Family. Da Elisabetta II, protagonista della storica vittoria del 1966, al principe William, tifoso appassionato e presidente della FA, la partita accende i cuori reali x.com

E questo è come si festeggia un pareggio ai Mondiali William e Maxima festeggiano Curaçao reddit

Il principe William: Devastato per la sconfitta dell'Inghilterra, avete dato tutto. Re Carlo: Siete l'orgoglio del paeseLa corsa dell'Inghilterra ai Mondiali si ferma in semifinale. Dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Argentina, il principe William ha affidato ai social tutto il suo rammarico. ilmessaggero.it

Mondiali 2026, Principe William affranto per la sconfitta dell’Inghilterra: Siamo distrutti ma orgogliosi di voiIl Principe William, grande appassionato di calcio, tifoso dell'Aston Villa e naturalmente della Nazionale inglese esprime tutto il suo dolore per la ... lapresse.it