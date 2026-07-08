«C i siamo vendicati». Così i giornalisti inglesi hanno accolto la decisione di un giudice che ieri, dopo mesi di indagini e testimonianze, ha inferto al principe Harry la sconfitta finale nella sua battaglia contro i tabloid inglesi, e in particolare l’ Associated Newspapers Limited, editore del quotidiano Daily Mail. Il secondogenito di re Carlo li aveva accusati di violazione della sua privacy e di raccolta illecita e ripetuta di informazioni private, ottenute con tattiche come l’intercettazione telefonica o l’assunzione di investigatori privati per sorveglianza illegale. «Non ci sono abbastanza prove», è stato però il verdetto definitivo dell’Alta Corte di Londra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La stampa inglese esulta alla sconfitta del principe Harry: «Ci siamo vendicati!». Ma dovrà sborsare milioni di sterline

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Harry ha incassato l’ennesima sconfitta in tribunale, ha perso la causa da 50 milioni di sterline contro il Daily Mail: “Una vittoria schiacciante per la libertà di stampa”Un giudice ha respinto la causa intentata da un uomo contro l’editore di un quotidiano britannico, giudicando insufficienti le prove presentate.

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