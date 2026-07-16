L'Inghilterra è stata eliminata in semifinale ai Mondiali 2026 dopo aver perso 2-1 contro l’Argentina, che ora affronterà la Spagna nella finale di domenica. La partita si è giocata ad Atlanta e l’Argentina ha rimontato il risultato iniziale dell’Inghilterra. Dopo la vittoria, i tifosi a Londra hanno vissuto momenti di gioia e di delusione.

Sarà l’Argentina a sfidare la Spagna domenica nella finale dei Mondiali 2026. La nazionale di Scaloni ha battuto in rimonta l’Inghilterra per 2-1 nella semifinale di Atlanta e ora sogna di fare il bis iridato consecutivo. Resta grande la delusione degli inglesi che si erano illusi dopo il gol di Gordon a inizio ripresa e che hanno subito poi la rimonta di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Tantissimi tifosi della nazionale dei Tre Leoni che si sono radunati a Londra prima hanno esultato e sognato ma che poi sono tornati a casa con grande tristezza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, l'Inghilterra ko in semifinale: prima la gioia e poi la delusione dei tifosi a Londra

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Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina 1-2: la sintesi della gara

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