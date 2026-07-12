Mondiali 2026 la semifinale sarà Inghilterra-Argentina | Norvegia e Svizzera ko ai supplementari

Da lapresse.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La seconda semifinale dei Mondiali 2026 sarà tra Inghilterra e Argentina. La partita è stata decisa dopo che Norvegia e Svizzera sono state eliminate ai supplementari. La semifinale si giocherà prima dell'incontro tra Francia e Spagna, previsto per il 19 luglio. La vincente di Inghilterra-Argentina affronterà la vincente di Francia-Spagna nella finale del torneo.

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Definita nella notte italiana la seconda semifinale dei Mondiali 2026: sarà Inghilterra-Argentina. Chi vincerà affronterà poi il 19 luglio la vincente di Francia – Spagna per contendersi la Coppa del Mondo. In un Mondiale ‘allargato’, con tante nazionali africane e asiatiche, voluto dal presidente della Fifa Gianni Infantino, resta l’Europa a farla da padrona, con ben tre squadre su quattro semifinaliste, anche se l’Argentina di Leo Messi farà di tutto per confermarsi campione, come quattro anni fa in Qatar. Semi-final match-ups? #FIFAWorldCup pic.twitter.com2WWvIw4E06 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026 I match della notte. Dunque si affronteranno l’Inghilterra di Harry Kane e l’Argentina, perpetuando una storica rivalità che non si limita certo al campo di calcio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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