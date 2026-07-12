La seconda semifinale dei Mondiali 2026 sarà tra Inghilterra e Argentina. La partita è stata decisa dopo che Norvegia e Svizzera sono state eliminate ai supplementari. La semifinale si giocherà prima dell'incontro tra Francia e Spagna, previsto per il 19 luglio. La vincente di Inghilterra-Argentina affronterà la vincente di Francia-Spagna nella finale del torneo.

Definita nella notte italiana la seconda semifinale dei Mondiali 2026: sarà Inghilterra-Argentina. Chi vincerà affronterà poi il 19 luglio la vincente di Francia – Spagna per contendersi la Coppa del Mondo. In un Mondiale ‘allargato’, con tante nazionali africane e asiatiche, voluto dal presidente della Fifa Gianni Infantino, resta l’Europa a farla da padrona, con ben tre squadre su quattro semifinaliste, anche se l’Argentina di Leo Messi farà di tutto per confermarsi campione, come quattro anni fa in Qatar. Semi-final match-ups? #FIFAWorldCup pic.twitter.com2WWvIw4E06 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026 I match della notte. Dunque si affronteranno l’Inghilterra di Harry Kane e l’Argentina, perpetuando una storica rivalità che non si limita certo al campo di calcio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lapresse.it - Mondiali 2026, la semifinale sarà Inghilterra-Argentina: Norvegia e Svizzera ko ai supplementari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MERINO ancora decisivo nel finale, Roja in semifinale: Spagna-Belgio 2-1 | FIFA World Cup | DAZN

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026: Inghilterra in semifinale. Battuta ai supplementari la Norvegia: 2-1. Mercoledì sfida con l’Argentina (eliminata la Svizzera)L'Inghilterra ha raggiunto le semifinali dei Mondiali 2026 battendo la Norvegia 2-1 ai tempi supplementari nei quarti di finale giocati a Miami.

Mondiali 2026, Inghilterra e Argentina in semifinale. Supplementari di festa contro Norvegia e SvizzeraInghilterra e Argentina hanno superato i quarti di finale ai Mondiali 2026, accedendo alle semifinali.

Temi più discussi: Mondiali 2026, Norvegia e Svizzera ko. In semifinale Inghilterra e Argentina; Le partite di oggi ai Mondiali 2026, orari e dove vedere Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Quarti di finale anche in chiaro; Mondiali 2026, dove vedere Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera in TV e streaming: gli orari; Mondiali 2026, Inghilterra e Argentina in semifinale. Supplementari di festa contro Norvegia e Svizzera.

L'Argentina si è qualificata per la semifinale dei Mondiali contro l'Inghilterra, grazie alle reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez nei tempi supplementari che hanno regalato ai campioni in carica una vittoria per 3-1 sulla Svizzera. Il tiro a giro di Alvarez e il ta x.com

Tutti i Quarti di Finale della Coppa del Mondo 2026 reddit

Mondiali 2026, Norvegia e Svizzera ko. In semifinale Inghilterra e ArgentinaL'Inghilterra ha battuto la Norvegia 2-1 dopo i tempi supplementari in una gara dei quarti di finale dei Mondiali giocata a Miami. Nel primo tempo sono andati a segno il norvegese Schjelderup (al 36') ... tg24.sky.it

Mondiali 2026, Inghilterra e Argentina in semifinale. Supplementari di festa contro Norvegia e SvizzeraInghilterra e Argentina sono in semifinale ai Mondiali di calcio 2026. Ci sono voluti per entrambe i tempi supplementari per battere la Norvegia e la ... oasport.it