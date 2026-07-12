Mondiali 2026 Inghilterra-Norvegia | la gioia dei tifosi inglesi a Miami dopo la vittoria
Sabato a Miami, i tifosi inglesi hanno festeggiato con entusiasmo dopo che la squadra di calcio ha battuto la Norvegia nei quarti di finale dei Mondiali 2026. La vittoria ha scatenato un’esplosione di gioia tra i sostenitori presenti, con gridolini e grid di felicità. La scena si è svolta tra bandiere e cori, mentre i fan si sono radunati in strada per condividere il momento.
I tifosi inglesi sono esplosi in festeggiamenti a Miami dopo la vittoria dell’Inghilterra sulla Norvegia nei quarti di finale della Coppa del Mondo, sabato. Al termine della partita, i tifosi hanno invaso le aree circostanti lo stadio; alcuni intonavano “Hey Jude” in onore di Jude Bellingham. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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