Mondiali 2026 Inghilterra-Norvegia | la gioia dei tifosi inglesi a Miami dopo la vittoria

Notizia in breve

Sabato a Miami, i tifosi inglesi hanno festeggiato con entusiasmo dopo che la squadra di calcio ha battuto la Norvegia nei quarti di finale dei Mondiali 2026. La vittoria ha scatenato un’esplosione di gioia tra i sostenitori presenti, con gridolini e grid di felicità. La scena si è svolta tra bandiere e cori, mentre i fan si sono radunati in strada per condividere il momento.