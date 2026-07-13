Argentina-Inghilterra con tifoserie separate su richiesta di Buenos Aires
Le autorità argentine hanno richiesto che i tifosi argentini evitino ogni contatto con quelli inglesi durante la semifinale dei Mondiali, in programma mercoledì ad Atlanta. La decisione è stata adottata per motivi di sicurezza, considerando l'incontro definito come il più a rischio del torneo. Le due tifoserie saranno mantenute separate, con misure di controllo rafforzate per evitare incontri tra supporter. La partita si svolgerà senza incontri diretti tra le due tifoserie nelle aree designate.
Le autorità argentine hanno consigliato ed ottenuto che i suoi tifosi non entrino a contatto con quelli inglesi in vista del match valido per le semifinali dei campionati del mondo di calcio che si disputerà mercoledì ad Atlanta, definito come quello "più ad alto rischio" di tutto il torneo. Lo riferisce un comunicato del ministero della Sicurezza di Buenos Aires diramato al termine di una serie di riunioni di coordinamento operativo presso il Centro Internazionale di Cooperazione di Polizia (Ipcc) di Leesburg, in Virginia. Tra i partecipanti alla riunione, riferisce la nota, figuravano il responsabile della valutazione e analisi dei rischi... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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