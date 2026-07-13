argentina inghilterra con tifoserie separate su richiesta di buenos aires

Notizia in breve

Le autorità argentine hanno richiesto che i tifosi argentini evitino ogni contatto con quelli inglesi durante la semifinale dei Mondiali, in programma mercoledì ad Atlanta. La decisione è stata adottata per motivi di sicurezza, considerando l'incontro definito come il più a rischio del torneo. Le due tifoserie saranno mantenute separate, con misure di controllo rafforzate per evitare incontri tra supporter. La partita si svolgerà senza incontri diretti tra le due tifoserie nelle aree designate.