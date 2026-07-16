Gli inglesi hanno seguito la partita alle Falklands, dove i tifosi hanno esultato per il vantaggio iniziale, ma poi sono rimasti delusi quando l’Argentina ha pareggiato e vinto 2-1. La nazionale inglese non si è qualificata per la finale dei Mondiali 2026. L’Argentina affronterà la Spagna nella finalissima di domenica. La squadra di Tuchel ha tentato di resistere, ma ha ceduto alla rimonta avversaria.

Nulla da fare per l’ Inghilterra che manca l’accesso alla finale dei Mondiali 2026. La nazionale di Tuchel si è illusa ma poi si è dovuta arrendere alla rimonta dell’Argentina che si è imposta per 2-1 e che giocherà domenica l’ultimo atto contro la Spagna. Alcuni tifosi inglesi hanno seguito il match in un pub a Stanley, nelle isole Falklands, territorio inglese che gli argentini chiamano Malvinas e che rivendicano da anni. Nel 1982 la dittatura militare argentina occupò l’arcipelago – precedentemente occupato dal Regno Unito nel 1833 – dando origine a un conflitto con il Regno Unito che vide il Paese sudamericano sconfitto. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina vista alle Falklands: tifosi inglesi prima esultano e poi si disperano

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