Dopo la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina, vinta 2-1 dall’Albiceleste, le opinioni sui social hanno criticato la telecronaca di Lele Adani. Le sue esultanze sono state definite “esagerate”, le urla “non professionali” e il racconto considerato “fazioso”. La partita ha acceso discussioni online, con molti utenti che hanno contestato il tono e l’atteggiamento del commentatore durante la trasmissione.

Un’esultanza definita “esagerata”, urla giudicate “non professionali”, un racconto bollato come “fazioso”. Dopo la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina, vinta 2-1 dall’Albiceleste in rimonta, Lele Adani è finito al centro di una tempesta social per la sua telecronaca sbilanciata a favore della squadra di Scaloni. Il suo nome è schizzato fino alla terza posizione tra le ricerche su Twitter e alla quinta su Google: numeri che raccontano quanto il tema abbia bucato. Il tutto in una partita decisa dai due gol nel finale: l’1-1 di Enzo Fernandez all’86’, su assist di Messi, e il 2-1 di Lautaro Martinez al 92?, ancora su cross del numero 10. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Adani, la telecronaca di Inghilterra-Argentina scatena i social: “Fazioso ed esagerato”

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ADANI IMPAZZISCE PER GOL LAUTARO! TELECRONACA FOLLE INGHILTERRA-ARGENTINA 1-2: MESSI DECIDE TUTTO!

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