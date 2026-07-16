Durante la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina, trasmessa su Rai1, la telecronaca è stata oggetto di critiche. Il commentatore ha esultato sui social per gli ascolti registrati, suscitando reazioni contrastanti tra gli spettatori. La trasmissione ha diviso il pubblico, con alcuni che hanno contestato il tono adottato e altri che hanno apprezzato l’entusiasmo. La discussione si è concentrata principalmente sul modo in cui la telecronaca è stata condotta.

Ha provocato commenti differenti e contrastanti la telecronaca su Rai1 di Inghilterra-Argentina, semifinale di Mondiali che ha visto la vittoria dell’Albiceleste. In particolare sui social gli utenti hanato, e criticato, il commento tecnico di Lele Adani, che ha esultato e celebrato i gol della Nazionale di Leo Messi con molta enfasi e passione, cosa che a molti non è piaciuta. L’ex giocatore, da parte sua, ha condiviso in una storia su Instagram il successo di pubblico e il 53% di share fatto registrare dalla partita. Inghilterra-Argentina, le critiche a Lele Adani L'esultanza di Adani ai gol dell'Argentina Le critiche ad Adani sui social Adani "risponde" sui social Adani: "A volte non so quello che dico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rai criticata per la telecronaca di Adani in Inghilterra - Argentina, lui esulta sui social per gli ascolti

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