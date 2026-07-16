Mondiale il Barça prende 3 milioni di euro dalla Fifa | come funzionano i premi presenza
Il Barcellona riceverà circa 2,9 milioni di euro dalla FIFA nel quarto trimestre dell’anno, soldi destinati ai premi per la partecipazione di sedici dei loro calciatori alla fase finale del Mondiale. La cifra deriva dalla distribuzione dei fondi per le squadre coinvolte nel torneo. La quota rappresenta un pagamento diretto legato alla presenza dei giocatori blaugrana durante la competizione mondiale.
Il Barcellona incasserà 2.893.533 euro dalla FIFA nell'ultimo trimestre di quest'anno: un premio che deriva dalla partecipazione di sedici calciatori blaugrana alla fase finale del Mondiale. Di questo gruppo, ben otto spagnoli sono riusciti ad arrivare fino alla finalissima in cui affronteranno l'Argentina. Sebbene la somma sia sicuramente molto alta, rappresenta un calo evidente rispetto ai 4.433.651 euro guadagnati nel torneo del 2022 in Qatar. Questa diminuzione si è verificata nonostante il passaggio della competizione da 32 a 48 squadre partecipanti, ed è dovuta principalmente alle nuove regole di distribuzione dei soldi che coinvolgono un numero molto più alto di giocatori. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it
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