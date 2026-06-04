Tennis tre azzurri a Parigi | in palio premi da 15 milioni di euro

Tre tennisti italiani sono in gara a Parigi, con premi totali di 15 milioni di euro in palio. Se uno di loro vincesse il torneo, potrebbe portare a casa una cifra significativa, anche superiore a un milione di euro. Dopo aver raggiunto i quarti di finale, un altro azzurro ha visto aumentare il proprio patrimonio di diverse centinaia di migliaia di euro. I risultati delle partite influenzano direttamente le vincite e i premi assegnati.

Quanto può guadagnare Cobolli se dovesse vincere il torneo?. Come cambierà il patrimonio di Arnaldi dopo i quarti di finale?. Quale impatto avranno i premi sulla carriera di Berrettini?. Perché questi risultati cambiano la struttura economica del tennis italiano?.? In Breve Arnaldi passa da 258 a 470 mila euro con i quarti di finale. Berrettini punta a raddoppiare i 305 mila euro accumulati nel 2026. Cobolli può incassare 1,4 milioni di euro raggiungendo la finale parigina. Il montepremi totale del Roland Garros 2026 supera i 15 milioni di euro. Arnaldi, Berrettini e Cobolli puntano ai quarti di finale a Parigi per un montepremi che supera i 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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