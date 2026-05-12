Unifarco | 1,6 milioni di euro per premi e welfare ai dipendenti

Unifarco ha destinato 1,6 milioni di euro per premi e iniziative di welfare rivolte ai propri dipendenti. La decisione permette ai lavoratori di optare tra premi in denaro e servizi di assistenza legati al welfare. Tra i benefici messi a disposizione ci sono servizi specifici per i figli dei dipendenti, anche se i dettagli sui tipi di assistenza non sono stati comunicati. La ripartizione delle risorse avviene secondo le scelte dei singoli lavoratori.

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