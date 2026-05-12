Unifarco | 1,6 milioni di euro per premi e welfare ai dipendenti
Unifarco ha destinato 1,6 milioni di euro per premi e iniziative di welfare rivolte ai propri dipendenti. La decisione permette ai lavoratori di optare tra premi in denaro e servizi di assistenza legati al welfare. Tra i benefici messi a disposizione ci sono servizi specifici per i figli dei dipendenti, anche se i dettagli sui tipi di assistenza non sono stati comunicati. La ripartizione delle risorse avviene secondo le scelte dei singoli lavoratori.
? Punti chiave Come possono i dipendenti scegliere tra premi in denaro e welfare?. Quali servizi concreti sono stati stanziati per i figli dei lavoratori?. Come viene garantita la flessibilità oraria nei reparti di produzione?. Perché l'azienda ha stretto una partnership con una cooperativa locale?.? In Breve Premio collettivo medio di 2.554 euro per collaboratore tramite contratto integrativo aziendale.. Fondazione Unifarco assegna 5.000 euro totali per cinque borse di studio universitarie.. Flessibilità turni per logistica e fabbricazione con tre fasce orarie semestrali predefinite.. Partnership con cooperativa Dumia per acquisto prodotti biologici locali in azienda.🔗 Leggi su Ameve.eu
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