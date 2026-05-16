Sanità e appalti | parte la raccolta firme tra Perugia e Terni

Tra Perugia e Terni è partita una campagna di raccolta firme legata al settore sanitario e agli appalti pubblici. Si discute di come l’incremento del fondo sanitario possa incidere sulla spesa complessiva, con attenzione al rapporto con il 7,5% del Pil. La proposta prevede inoltre nuovi diritti per i lavoratori impiegati negli appalti, anche se i dettagli specifici non sono ancora definiti. La mobilitazione coinvolge cittadini e rappresentanti di varie organizzazioni.

? Domande chiave Come influirà l'aumento del fondo sanitario sul 7,5% del Pil?. Quali nuovi diritti riceveranno i lavoratori degli appalti con la proposta?. Dove si terranno i prossimi banchetti per firmare la proposta?. Perché la proposta prevede l'assunzione diretta in caso di appalti illegali?.? In Breve Proposta aumenta finanziamento fondo sanitario nazionale al 7,5% del Pil.. Filt Cgil Simone Pampanelli e Terni Claudio Cipolla coordinano le iniziative.. Presidi previsti il 16 maggio a Pian di Massiano, Foligno e Spoleto.. Obiettivo parità salariale per lavoratori appalti con slogan Stesso lavoro, stesso contratto.. La raccolta firme per le nuove proposte di legge su sanità e lavoro parte oggi a Perugia e Terni con presidi presso gli ospedali Santa Maria della Misericordia e Santa Maria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Tutela sanità pubblica e appalti: parte da Genova la raccolta firme per le proposte di legge Cgil

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