Nahuel Molina, ex Udinese, ha contribuito alla vittoria della sua squadra contro l’Inghilterra nella semifinale. Durante la partita, ha mostrato una buona precisione nel palleggio, ma anche alcune difficoltà in fase offensiva. I numeri delle sue prestazioni sono sotto osservazione e fanno parte di una valutazione più ampia da parte degli scout, che monitorano i suoi risultati in vista di possibili sviluppi di mercato.

di Lorenzo Vezzaro Il laterale ex Udinese Nahuel Molina vince lo scontro con l’Inghilterra ma mostra due volti tra precisione di palleggio e timidezza in spinta. Mentre i fari del mercato sono puntati su Djed Spence, ieri sera è andato in scena un altro grande obiettivo per la fascia destra nerazzurra: Nahuel Molina. Nel successo per 2-1 della sua Argentina contro l’ Inghilterra, l’esterno dell’Atletico Madrid ha disputato una partita solida ma conservativa, offrendo indicazioni chiarissime sul suo attuale stato di forma ai dirigenti milanesi. Precisione nel palleggio e fase difensiva ordinata. Schierato titolare nello scacchiere di Scaloni, l’ex Udinese ha disputato una gara di grande attenzione tattica, badando soprattutto a non concedere spazi alle frecce inglesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Molina si prende la semifinale con l’Argentina: i numeri dell’obiettivo di mercato sotto gli occhi degli scout

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