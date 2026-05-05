La Juventus ha ricevuto una notizia negativa riguardo al suo piano di rafforzamento per la prossima stagione. Il difensore argentino, che era stato cercato dal club, non sarà più a disposizione per i prossimi impegni. La trattativa per il suo trasferimento si è conclusa senza accordo e ora si attendono sviluppi su dove il giocatore giocherà nell’anno successivo.

Pessime notizie per il club bianconero in vista della prossima stagione: ci sono novità importanti sul centrale argentino. Nella prossima stagione la Juventus dovrà intervenire sul mercato anche per rinforzare la difesa se vorrà colmare il gap con l’Inter e con le altre big europee. Nell’ultimo turno di campionato contro l’Hellas Verona, proprio un errore in disimpegno di Bremer ha permesso agli scaligeri di sbloccare la gara con la rete messa a segno da Bowie. E se anche il centrale brasiliano inizia a fare fatica, allora c’è da riflettere davvero alla Continassa. Luciano Spalletti – Calciomercato.it La Juve, proprio in virtù di questi errori difensivi, segue da tempo diversi profili ed è sulle tracce di Marcos Nicolás Senesi Barón, classe 2007 del Bournemouth e della nazionale argentina.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, sfuma Senesi: dove giocherà l’anno prossimo

JUVE Pushing HARD for Senesi and Vlahovi Wants to STAY

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