In queste ore si sono fatte avanti interessanti novità riguardo al centrocampista della Roma, che potrebbe firmare il suo nuovo contratto in tempi brevi. Si stanno definendo i dettagli dell’accordo e si conosce già il club presso cui giocherà nella prossima stagione. La situazione si sta chiarendo rapidamente, e nelle prossime ore si attende l’annuncio ufficiale.

Ci sono novità importanti sul centrocampista della Roma: ecco cosa sta succedendo in queste ore. In attesa di scendere in campo contro la Lazio nel derby valido per la 37esima giornata di Serie A, in casa Roma si monitora con attenzione anche il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini e di trattenere i calciatori più funzionali al progetto. Tra questo rientra sicuramente anche Lorenzo Pellegrini, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Pellegrini (Ansa) – Calciomercato.it Il centrocampista classe ’96 potrebbe a sorpresa rimanere nella capitale, anche se continuano a circolare voci relative a un suo imminente addio.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pellegrini può firmare subito: dove giocherà l’anno prossimo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zhouzhou is my life! Broke cutie meets icy billionaire who turns into a clingy dad!

Notizie correlate

Juve, sfuma Senesi: dove giocherà l’anno prossimoPessime notizie per il club bianconero in vista della prossima stagione: ci sono novità importanti sul centrale argentino.

Clamoroso Zhegrova, cambia tutto: dove giocherà l’anno prossimoIn casa Juve continua a tenere banco il futuro di Edon Zhegrova: ecco le ultimissime sull’esterno kosovaro.

Argomenti più discussi: Napoli, 48enne ferito nei Quartieri Spagnoli dopo la firma in caserma: la ricostruzione dell’agguato; Pellegrini può firmare subito: dove giocherà l’anno prossimo.

450 eurbahahahahah Vado al Roma Store la pago al 30% in meno e me la faccio firmare x.com

Pellegrini tra infortuni e dubbi: tra sei giorni può firmare per chiunque, tutte le ipotesiSotto l’albero Lorenzo Pellegrini sperava di trovare risposte, magari qualche certezza in più su un futuro che da mesi balla tra Trigoria e l’ignoto. Invece il regalo è stato tutt’altro: una lesione ... corrieredellosport.it

Pellegrini e Dybala possono rinnovare con la Roma: lo stipendio, i bonus a rendimento e i retroscena delle trattativeC ’era una volta una fascia. Non una qualunque, ma quella lasciata in eredità da Totti e De Rossi. Una fascia diventata macigno, simbolo e forse anche fardello emotivo troppo grande per chiunque abbia ... corrieredellosport.it