Mobilità si sogna la svolta green Ma si resta affezionati alla macchina

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Carpi, molte persone desiderano strade più sicure per ciclisti e meno traffico, ma preferiscono comunque usare l’auto anche per percorsi corti. La città mostra una forte preferenza per la vettura, nonostante i progetti e le idee di mobilità sostenibile. Le persone continuano a optare per l’auto, anche quando sarebbe possibile usare biciclette o mezzi pubblici. La situazione riflette un atteggiamento di resistenza ai cambiamenti nelle abitudini di spostamento.

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C’è una Carpi che sogna strade più ciclabili e meno smog, ma che continua a scegliere l’auto persino per i tragitti più brevi. La fotografia della mobilità cittadina, scattata dal recente sondaggio del panel ‘Tu, noi, Carpi’, restituisce l’immagine di una comunità sospesa tra la piena consapevolezza ambientale e una radicata difficoltà ad abbandonare la comodità delle quattro ruote. Un cortocircuito che emerge con forza dai dati raccolti lo scorso aprile su un campione di 716 residenti: il 72% dei carpigiani continua a prediligere l’auto come mezzo principale, una cifra che sale al 74% per chi si muove entro i confini comunali, ignorando spesso che il tragitto medio in città dura appena undici minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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