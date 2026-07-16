Mobilità si sogna la svolta green Ma si resta affezionati alla macchina

Notizia in breve

A Carpi, molte persone desiderano strade più sicure per ciclisti e meno traffico, ma preferiscono comunque usare l’auto anche per percorsi corti. La città mostra una forte preferenza per la vettura, nonostante i progetti e le idee di mobilità sostenibile. Le persone continuano a optare per l’auto, anche quando sarebbe possibile usare biciclette o mezzi pubblici. La situazione riflette un atteggiamento di resistenza ai cambiamenti nelle abitudini di spostamento.