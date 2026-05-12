Nella capitale britannica si intensificano le tensioni all’interno del governo, con alcuni ministri pronti a sfidare il primo ministro. Deputati e alleati si muovono tra incontri e dichiarazioni, alcuni cercando di minimizzare le voci di crisi, mentre altri si preparano a un possibile cambio di leadership. Nel frattempo, il primo ministro si mantiene al suo posto, resistendo alle pressioni che si fanno sempre più forti.

È resa dei conti a Downing Street. Ministri che preparano l’assedio, deputati che si contano uno a uno, fedelissimi costretti a presidiare i microfoni per negare l’evidenza. Londra osserva il governo laburista consumarsi dall’interno mentre il primo ministro britannico Keir Starmer non ne vuole sapere. Lui, la poltrona non la molla. ma più tardi è probabile che sarà costretto. Intanto salgono a due le dimissioni nel governo, entrambi con ruoli non da ministro, riporta l’Ansa. L’ultima in ordine di tempo è Jess Phillips, sottosegretaria all’Interno con delega sulla tutela delle donne e contro la violenza di genere, già candidata leader del partito (senza fortuna) nel 2020.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il fronte anti-Starmer si mobilita: tutti vogliono la testa del premier britannico. Ma lui, si attacca alla poltrona

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