Mobilità a Modena si cambia marcia | Svolta green in 3 anni autobus anche di sera

Modena, 7 luglio 2026 – L’estensione dell’elettrificazione della filovia in via Vittorio Veneto, la previsione di linee serali fino alle 23.30, potenziamento dell’impianto di distribuzione dell’idrogeno per arrivare a una mobilità sempre più sostenibile. E ancora, arrivano cinque nuovi autobus elettrici e sarà irrobustita la rete delle piste ciclabili e della mobilità sostenibile. I tempi? Dopo il via libera del Ministero, il Comune avrà al massimo 18 mesi per arrivare a una progettazione esecutiva dei progetti, che dovranno poi essere attuati e rendicontati entro il 20 luglio 2030. Tredici linee di intervento. È stato presentato ieri in Comune un pacchetto di tredici linee di intervento per ridisegnare da cima a fondo la mobilità urbana di Modena all’insegna della sostenibilità e dell’efficienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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