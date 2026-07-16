missione strade progetto al via dalla zona nord

È partito un intervento di manutenzione nelle strade della zona nord, dopo oltre dieci anni di abbandono e nessun intervento di riparazione. La mancanza di interventi periodici ha portato al deterioramento di alcune arterie. Il progetto mira a ripristinare le condizioni delle strade, intervenendo su alcune criticità emerse nel tempo. L’operazione coinvolge lavori di asfaltatura e sistemazione di segnaletica. La ripresa delle attività è prevista a breve.

Un’assenza decennale, forse anche più, di un qualsivoglia minimo intervento di manutenzione, è la prima responsabile dello stato di degrado in cui versano le strade della collina nord della città, rendendo pericolosa la viabilità a chi ne usufruisce, dai residenti, a chi ogni giorno attraversa Porto San Giorgio per motivi di lavoro o di collegamento con le principali direttrici della città, nonché dai molti che raggiungono con auto e pullman il centro neocatecumenale ivi esistente. L’Amministrazione comunale, preso atto di tale situazione, ha avvertito la necessità urgente di un intervento di sistemazione di quelle strade, e vi ha investito la bella somma di circa 190. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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