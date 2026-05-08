Il Comune di Bologna ha avviato un progetto di 12 milioni di euro destinato alla sistemazione di strade e marciapiedi, con cantieri già attivi in diverse zone della città. L'intervento riguarda lavori di riparazione di buche, manutenzione dei marciapiedi e ripristino delle aree danneggiate dagli eventi meteorologici recenti. Le attività sono pianificate per essere completate entro il 2026.

Bologna, 8 maggio 2026 - Buche, marciapiedi, manutenzione, ripristino dei danni inflitti dal maltempo. Il Comune presenta il Piano 2026 per i lavori pubblici nell’ambito del percorso ‘Cura della città’. Sul piatto 12 milioni di euro. Previsti inoltre gli interventi sulla passerella di Porta Galliera e sul Ponte Battiferro. Un investimento da 12 milioni (e non solo) per la città. Simone Borsari, assessore ai Lavori pubblici, arriva all’incrocio tra via Pasubio e via Vittorio Veneto, dove ruspe e operai sono già al lavoro sull’asfalto, per illustrare un piano che prevede anche altri stanziamenti oltre al pacchetto di 12 milioni già citato, parlando di “interventi straordinari dove c’è bisogno e dove arrivano le segnalazioni e una programmazione più complessiva a lungo termine”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strade e marciapiedi, il piano del Comune da 12 milioni: tutti i cantieri previsti (e già iniziati) zona per zona nel 2026

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