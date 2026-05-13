Struttura di Missione Zes | progetto da 5,4 milioni per riqualificare la Zona Pip
La Giunta Comunale di Francavilla Fontana ha presentato un progetto da 5,4 milioni di euro per riqualificare la zona Pip. La proposta è stata inviata all’avviso pubblico promosso dalla Struttura di Missione Zes, con l’obiettivo di potenziare le infrastrutture dell’area. La candidatura mira a ottenere finanziamenti per migliorare le condizioni della zona industriale e favorire lo sviluppo locale.
FRANCAVILLA FONTANA - La Giunta Comunale ha candidato un progetto per migliorare la dotazione infrastrutturale della zona Pip di Francavilla Fontana all'avviso pubblico promosso dalla Struttura di Missione Zes. L'intervento, dal valore complessivo pari a 5,4 milioni di euro, è finalizzato a una.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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