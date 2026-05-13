Struttura di Missione Zes | progetto da 5,4 milioni per riqualificare la Zona Pip

La Giunta Comunale di Francavilla Fontana ha presentato un progetto da 5,4 milioni di euro per riqualificare la zona Pip. La proposta è stata inviata all’avviso pubblico promosso dalla Struttura di Missione Zes, con l’obiettivo di potenziare le infrastrutture dell’area. La candidatura mira a ottenere finanziamenti per migliorare le condizioni della zona industriale e favorire lo sviluppo locale.

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