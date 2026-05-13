Struttura di Missione Zes | progetto da 5,4 milioni per riqualificare la Zona Pip

Da brindisireport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta Comunale di Francavilla Fontana ha presentato un progetto da 5,4 milioni di euro per riqualificare la zona Pip. La proposta è stata inviata all’avviso pubblico promosso dalla Struttura di Missione Zes, con l’obiettivo di potenziare le infrastrutture dell’area. La candidatura mira a ottenere finanziamenti per migliorare le condizioni della zona industriale e favorire lo sviluppo locale.

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FRANCAVILLA FONTANA - La Giunta Comunale ha candidato un progetto per migliorare la dotazione infrastrutturale della zona Pip di Francavilla Fontana all'avviso pubblico promosso dalla Struttura di Missione Zes. L'intervento, dal valore complessivo pari a 5,4 milioni di euro, è finalizzato a una.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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