Una donna, affetta da sclerosi multipla, ha deciso di camminare fino all’altare durante il suo matrimonio, sorprendendo gli invitati. Dopo anni trascorsi sulla sedia a rotelle, ha scelto di affrontare la cerimonia camminando, ripetendo le sue parole: “Ho detto: camminerò fino all’altare, e l’ho fatto”. L’evento ha coinvolto 125 persone presenti, molte delle quali sono rimaste commosse fino alle lacrime. La scena ha trasformato un momento tradizionale in qualcosa di memorabile.

Doveva essere un matrimonio come tanti. È diventato invece un evento che ha lasciato 125 persone in lacrime. Amber McConkey, 38 anni, affetta da sclerosi multipla dal 2015 e in sedia a rotelle da due anni, ha sorpreso tutti camminando fino all’altare grazie a mesi di fisioterapia intensiva. Con lei, il padre da un lato e il fratello dall’altro. La storia, raccontata da PEOPLE, è quella di una donna che ha perso progressivamente la capacità di camminare a causa della sclerosi multipla, una malattia autoimmune che attacca il sistema nervoso. Ma anche quella di una scelta: non rinunciare al gesto simbolico del matrimonio: “Per me, camminare fino all’altare è una parte enorme dell’essere sposa e del matrimonio, e sono molto testarda e continuerò sempre a lavorare duramente per riuscire a camminare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho detto: camminerò fino all’altare, e l’ho fatto”: sposa con sclerosi multipla sorprende gli invitati e cammina fino all’altare dopo anni sulla sedia a rotelle

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