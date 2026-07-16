Minervino Murge | incendio cittadini invitati a lasciare le case Dal pomeriggio

Dal pomeriggio è in atto un vasto incendio sul versante sud del territorio di Minervino Murge. Il Comune ha diffuso un avviso invitando i residenti a lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Le fiamme stanno interessando un'area estesa e sono ancora in fase di controllo. Le autorità stanno monitorando la situazione e seguendo le procedure di emergenza.

Comunicazione del Comune di Minervino Murge: INCENDIO IN CORSO – AVVISO ALLA CITTADINANZA Si informa la cittadinanza che è in corso un vasto incendio sul versante sud del territorio murgiano. Per motivi di sicurezza, gli abitanti delle zone limitrofe all’area interessata dalle fiamme sono invitati a lasciare immediatamente le proprie abitazioni e a raggiungere il Palazzetto dello Sport, individuato come punto di accoglienza temporaneo. Sul posto sono operative tutte le squadre di soccorso e le autorità competenti, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Si raccomanda di: evitare di avvicinarsi alla zona interessata dall’incendio; seguire esclusivamente le indicazioni delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; non intralciare i mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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