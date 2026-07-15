Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato sulla periferia di Minervino Murge, nella provincia di Barletta Andria Trani. Le fiamme stanno minacciando alcune abitazioni e le autorità hanno invitato i residenti a lasciare le case e dirigersi verso il palazzetto dello sport, indicato come punto di accoglienza temporaneo. Sul posto sono presenti squadre di vigili del fuoco e forze dell’ordine che stanno intervenendo per contenere il rogo.

Un incendio di vaste dimensioni è divampato alla periferia di Minervino Murge, nella provincia di Barletta Andria Trani. Le fiamme minacciano le abitazioni e dal Comune è partito l'appello alla popolazione a lasciare le case e a raggiungere il palazzetto dello sport, individuato come punto di accoglienza temporaneo. Il sindaco, Massimiliano Bevilacqua, si è rivolto direttamente ai concittadini: «Evitate di avvicinarvi alla zona interessata dall'incendio e seguite soltanto le indicazioni di forze dell'ordine, vigili del fuoco e Protezione civile», ha scritto sui social e sulle pagine isitituzionali del Comune. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco che stanno cercando di circoscrivere e domare le fiamme. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Vasto incendio a Minervino Murge, l'appello del sindaco alla popolazione: «Lasciate le case e allontanatevi»

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