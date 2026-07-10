A ottobre dello scorso anno, in una zona frequentata da bambini e passanti, un uomo ha aggredito tre persone con un machete e una spranga di ferro senza motivo apparente. L’attacco ha causato ferite a tutti e tre i presenti. Il giudice ha condannato l’aggressore a 12 anni di reclusione. Al termine della pena, sarà espulso dal territorio nazionale.

Quell’aggressione a colpi di machete e di spranga di ferro ai danni di tre sconosciuti, senza un apparente motivo e tra l’altro sotto gli occhi di bambini e passanti, risalente all’ottobre scorso, gli è costata una condanna a 12 anni di carcere e, una volta scontata la pena, l’espulsione dal territorio nazionale. Per il tentato omicidio del parco della Montagnola di nove mesi fa è dunque arrivata una prima sentenza di condanna in abbreviato per tentato omicidio nei confronti di un 25enne di origini tunisine, tra l’altro tra i presunti responsabili anche del tentato omicidio di inizio gennaio di via de Rolandis insieme ad altri nove connazionali. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, tentato omicidio con spranga e machete in Montagnola: aggressore condannato a 12 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'agguato in Montagnola: due arresti, sono i fratelli di altri raid violenti

Notizie e thread social correlati

Tentato omicidio al parco. Aggredì tre uomini con machete e spranga. Condannato a 12 anniUn uomo è stato condannato a 12 anni di reclusione per aver aggredito tre persone con un machete, una spranga e un coltello al parco della Montagnola...

Tentato omicidio in Montagnola, chiesti 12 anniIl pubblico ministero ha chiesto una condanna di 12 anni di carcere per uno dei due imputati coinvolti nel tentato omicidio avvenuto in Montagnola...

Temi più discussi: ACCOLTELLA UN MINORENNE IN STRADA ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO DI BOLOGNA PER TENTATO OMICIDIO - Questura di Bologna | Polizia di Stato; Tentato omicidio a Bologna: arrestato un 21enne; Tentato omicidio in un parco, imputato condannato a 12 anni; Bologna, arrestato 18enne che tentò di uccidere un 17enne con una coltellata all'addome: La lite per un'incomprensione.

Tentato omicidio in un parco a Bologna, imputato condannato a 12 anni. Disposta anche l'espulsione dall'Italia. Ancora latitante il fratello #ANSA x.com

Bologna, tentato omicidio con spranga e machete in Montagnola: aggressore condannato a 12 anniUn 25enne tunisino è stato condannato a 12 anni in abbreviato per il tentato omicidio del parco della Montagnola avvenuto nell''ottobre 2025. Rimasero feriti a colpi di machete e spranga un 25enne e u ... corrieredibologna.corriere.it

Tentato omicidio al parco. Aggredì tre uomini con machete e spranga. Condannato a 12 anniIl fatto l’11 ottobre alla Montagnola: innocenti feriti per uno scambio di persona. Per il 25enne chiesta anche l’espulsione. Il fratello, invece, è ancora latitante. Disposta dal giudice una provvisi ... msn.com

Tentato omicidio in palestra a Roma, fermato 53enne reddit