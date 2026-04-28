Tentato omicidio fuori discoteca | due minorenni in comunità

Il 27 aprile a Sarno, i Carabinieri della locale Stazione hanno avviato un’indagine dopo un episodio di tentato omicidio avvenuto fuori una discoteca. Due minorenni sono stati portati in una comunità. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe stata una lite sfociata in una colluttazione violenta che ha portato al ferimento di una persona coinvolta nel confronto. Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 27 aprile, a Sarno (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito una Ordinanza applicativa della misura cautelare di collocamento presso una Comunità Alloggio, emessa su richiesta di questa Procura della Repubblica minorile dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di due ragazzi, entrambi ancora minorenni, indagati per “tentato omicidio in concorso“ ai danni di altrettanti coetanei. Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, lo scorso 22 febbraio, le due vittime venivano attinte da diversi fendenti sferrati dagli odierni indagati al culmine di una lite scaturita tra giovani avventori di una nota discoteca di Sarno, all’esterno della stessa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentato omicidio fuori discoteca: due minorenni in comunità Notizie correlate Leggi anche: Aggressione violenta fuori discoteca: otto misure cautelari per tentato omicidio Sparatoria ad Agnano fuori dalla discoteca: 3 arrestati per tentato omicidio di un minorenneDue maggiorenni e un minorenne raggiunti da ordinanze di custodia cautelare per l'agguato avvenuto ad Agnano lo scorso 2 novembre. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Influencer investe passanti a Londra fuori da una discoteca, arrestata per tentato omicidio: grave una donna; Londra, influencer investita fuori da una discoteca: arrestata una donna per tentato omicidio; La lite tra influencer fuori dalla discoteca. Una investe l'altra: adesso è in fin di vita; Lorenzo Cristea, negati i domiciliari a Taha Bennani: il 22enne resta in carcere per concorso in omicidio. Napoli Agnano, tentato omicidio fuori dalla discoteca: arrestati due maggiorenni e un minorenneSvolta sul tentato omicidio della discoteca ad Agnano. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli e del Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Napoli, nella serata di ieri, la ... ilmattino.it Agnano, agguato fuori dalla discoteca. Due in cella: «Un tentato omicidio»Tre minuti per provare a portare a termine il gioco della morte. L'onta dell'incursione armata subita qualche settimana prima nella propria roccaforte andava pulita ad ogni costo. La vendetta non si ... ilmattino.it Tg2. . #ColeThomasAllen, che ha tentato di irrompere armato nell'incontro tra #Trump e i giornalisti, è stato accusato di tentato omicidio del presidente, che dice: "Non ho avuto paura". Polemiche sulla sicurezza facebook Allen accusato del tentato omicidio del presidente americano: rischia l’ergastolo x.com