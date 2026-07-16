Milano sarà interessata da due giorni consecutivi di bollino rosso a causa delle alte temperature e dell’ondata di caldo. L’allerta meteo prevede temporali e vento forte, con effetti che interesseranno la città oggi e domani. Le condizioni climatiche intense sono legate alla prolungata ondata di caldo che ha colpito l’area. Nessuna informazione è stata fornita su misure di sicurezza o eventuali evacuazioni.

Milano – Due facce, apparentemente antitetiche. In realtà? Due facce della stessa medaglia. Su Milano scatta tra oggi e domani una nuova allerta meteo per temporali e forte vento. Nel pomeriggio di ieri su Milano è caduta una breve pioggia ma la variabilità durerà fino a sera. Mentre ancora il caldo non dà tregua, con temperature che, secondo le centraline dell'Arpa, in città stanno superando i 36 gradi. Domani, venerdì 17 luglio e anche sabato 18 luglio, Milano sarà bollino rosso. Il livello 3 (quello rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano incandescente: in arrivo due giorni di fila da bollino rosso. Sulla città gli effetti dell’infinita ondata di caldo

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