Un’ondata di caldo intensa sta interessando l’Italia, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi e diverse città dichiarate bollino rosso. La terza ondata di caldo dell’estate 2026 si sta verificando in una settimana con temperature elevate, alcune previste fino a 43 gradi.

Ci risiamo, l’Italia si prepara a una nuova ondata di caldo, la terza, in questa estate 2026. In una settimana che è stata preannunciata con temperature molto alte si potranno raggiungere anche i 43 gradi. Il picco è previsto tra mercoledì e giovedì, con diverse città da bollino rosso come Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. Ondata di caldo, temperature oltre i 40 gradi Quali sono le città da bollino rosso Quando è prevista una tregua Le emissioni di CO2 e il caldo in Europa Ondata di caldo, temperature oltre i 40 gradi Tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio è prevista la fase più acuta dell’ondata di caldo sull’Italia, come annunciato dagli esperti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ondata di caldo, in arrivo il picco con temperature anche oltre i 40 gradi e diverse città da bollino rosso

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Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi. Ecco quando e quanto durerà

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Caldo record, ondata di calore su Italia e Europa: 17 città da bollino rosso, picco oltre 40 gradi nel weekendDomenica si registrano 17 città italiane con il bollino rosso, con temperature che raggiungono i 41 gradi a Firenze.

Caldo record, ondata di calore su Italia e Europa in diretta: domani 17 città da bollino rosso, picco oltre 40 gradi nel weekendUn'ondata di calore record interessa Italia ed Europa, con 16 città italiane classificate come bollino rosso oggi e 17 domani.

Temi più discussi: In Europa inizia un’altra ondata di calore; Italia nella morsa del caldo. Oms Europa: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi; Terza ondata di calore almeno fino al 20 luglio, lunedì 43 gradi in Sardegna; Caldo, in arrivo la terza ondata di calore: 39° di giorno e notti super tropicali.

Non dà tregua l’ondata di #caldo e afa che da giorni soffoca l’Europa. Oggi, in Italia, registrate massime intorno ai 40 gradi. Ed è solo l’inizio di una settimana segnata dal forte rialzo delle temperature. #Tg1 Valeria Cucchiaroni x.com

Oltre 40 settimane in questa ondata di caldo reddit

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