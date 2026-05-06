La Corte costituzionale si pronuncerà sulla legittimità di una norma che potrebbe modificare la posizione di sette persone indagate in un caso legato a Milano Cortina. La questione riguarda il fatto che alcuni degli indagati sono associati a una fondazione di natura privata, il che, secondo i pm, potrebbe limitare le indagini a causa della natura giuridica dell'ente. La decisione della Consulta potrebbe influire sul prosieguo delle indagini e sulla qualifica degli indagati.

? Cosa scoprirai Come può una legge cambiare la qualifica dei sette indagati?. Perché la natura privata della Fondazione blocca le indagini dei PM?. Chi deciderà se gli indagati sono pubblici ufficiali o privati?. Cosa accadrà alle accuse di corruzione dopo la decisione della Consulta?.? In Breve Udienza decisiva rimandata al 23 giugno dal presidente Giovanni Amoroso.. Sette indagati per presunti affidamenti diretti e tangenti tra il 2020 e il 2021.. Procuratori Gobbis e Cajani contrastano la tesi della gip Patrizia Nobile.. Norma approvata dal governo Meloni nel giugno 2024 definisce l'ente come privato.. La Corte Costituzionale ha rimandato al 23 giugno l’udienza decisiva sulla legittimità del decreto che definisce la Fondazione Milano Cortina come ente di diritto privato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano Cortina: la Consulta decide sul destino degli indagati

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