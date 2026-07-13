Bondo ed Estupinan sono stati ufficialmente ceduti e le loro destinazioni sono state annunciate. Il mercato in uscita del Milan si concentra su questi due giocatori, con vari club europei interessati. Maldini ha dichiarato di voler cercare un nuovo allenatore.

Giornata ricca di novità in Casal Milan. Il mercato in uscita entra nel vivo, con Bondo ed Estupinan finiti sotto ai riflettori di diversi club europei. Intanto Ruben Amorim valuta attentamente La Rosa a disposizione e punta al rilancio di Samuel Chukwueze, tornato al Milan al prestito al Fulham. Spazio anche alla Nazionale italiana, co il nuovo corso targato Malagò-Maldini-Leonardo che dovrà presto scegliere il nuovo commissario tecnico: tutte le opzioni sul tavolo. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di ' PianetaMilan.it '. Calciomercato Milan, Bondo in Germania?. Il Milan lavora in uscita. Warren Bondo è finito nel mirino dello Stoccarda, che ha effettuato un primo sondaggio esplorativo, ma non è l'unica squadra sul calciatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan Top News: Bondo ed Estupinan ai saluti, ecco la destinazione. Maldini lancia la caccia al CT!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AC Milan Possible Squad For Season 26/27 | AC Milan Current Squad With Transfer Rumours

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan Top News: Bondo ed Estupinan verso l'addio. Pulisic, rinnovo in salita? I convocati di Amorim

Calciomercato Milan, le Top News: spunta il prezzo di Leao. Che ne sarà di Fofana e Jashari? Bondo ai salutiIl Milan ha stabilito il prezzo di vendita di Rafael Leao, fissandolo in una cifra precisa e definendo le modalità di eventuale cessione.

Temi più discussi: Top news del 9 luglio: Mario Gila e Kostic a Milano, Rabiot e Maignan in semifinale ai Mondiali, Pulisic infortunato; Milan Top News: Bondo ed Estupinan verso l'addio. Pulisic, rinnovo in salita? I convocati di Amorim; TOP NEWS del 10 luglio: Mario Gila day. Lo spagnolo è un nuovo giocatore del Milan; Calciomercato Milan, intoppi con la cessione di Bondo: le ultime.

Milan Top News: Bondo ed Estupinan verso l'addio. Pulisic, rinnovo in salita? I convocati di Amorim #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Bondo e Bennacer esclusi dai convocati per il ritiro: la situazioneCome spiega il Corriere dello Sport, il primo è in attesa di una sistemazione a breve sul mercato e non fa più parte del progetto rossonero ... milannews.it

Il Milan ha proposto Bondo al Watford, ma le condizioni economiche rendono complicata l'operazioneIl Milan ha negli scorsi giorni proposto il nome di Warren Bondo al Watford, ma le valutazioni economiche sono ritenute troppo alte dagli inglesi ... milannews.it