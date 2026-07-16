Milan Raimondi | Pronto un super colpo per i rossoneri

Da sportmediaset.mediaset.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta pianificando un acquisto importante da un club della Premier League. Prima di completare l’operazione, potrebbe essere necessaria una cessione significativa. Questa strategia rientra nelle mosse di mercato dei rossoneri per rafforzare la squadra. Le trattative sono in corso e le decisioni definitive non sono ancora state comunicate. Non sono stati forniti dettagli sui nomi coinvolti né sui tempi previsti.

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Ultime novità sul mercato del Milan; Claudio Raimondi ci svela la strategia dei rossoneri per arrivare a un big della Premier League. Prima però sarebbe necessaria una cessione importante. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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