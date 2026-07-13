Raimondi | Prossimo colpo del Milan Ibra impazzito

Da sportmediaset.mediaset.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan è attivo sul mercato con l’obiettivo di rafforzare la difesa, mentre il direttore sportivo aspetta un intervento concreto. Ibrahimovic ha espresso entusiasmo riguardo a un possibile acquisto, avendo lavorato con il giocatore in passato. Non sono stati forniti dettagli sui nomi coinvolti o sui tempi delle operazioni. La squadra sta monitorando diverse opzioni per completare il reparto difensivo prima della chiusura del mercato.

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Il Milan continua a muoversi sul mercato, con Amorim che aspetta un colpo in difesa: sponsorizzato da Ibrahimovic, è stato allenato nel passato recente dal neo tecnico rossonero. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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