Milan fari puntati in Germania | il super talento da 45 milioni nel mirino dei rossoneri

Notizia in breve

Il Milan ha manifestato interesse per il trequartista turco di origine tedesca Can Uzun, classe 2005, attualmente all’Eintracht Francoforte. Il club rossonero sarebbe disposto a spendere circa 45 milioni di euro per il giocatore. Uzun sta considerando l’addio alla squadra tedesca dopo essere stato escluso dalla nazionale turca. La trattativa è ancora in fase preliminare.