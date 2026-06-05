Milan fari puntati in Germania | il super talento da 45 milioni nel mirino dei rossoneri
Il Milan ha manifestato interesse per il trequartista turco di origine tedesca Can Uzun, classe 2005, attualmente all’Eintracht Francoforte. Il club rossonero sarebbe disposto a spendere circa 45 milioni di euro per il giocatore. Uzun sta considerando l’addio alla squadra tedesca dopo essere stato escluso dalla nazionale turca. La trattativa è ancora in fase preliminare.
Il calciomercato del Milan guarda con crescente interesse ai migliori talenti del panorama europeo per avviare la programmazione della stagione 2026-2027. Nelle ultime settimane, i radar degli osservatori rossoneri si sono accesi con decisione su Can Uzun, gioiello della Nazionale turca in forza all'Eintracht Francoforte, la cui situazione professionale ha subito un'improvvisa accelerazione. Il futuro del trequartista di origini tedesche sembra ormai lontano da Francoforte. L'entourage del calciatore, da mesi ormai, raccoglie le manifestazioni d'interesse nei confronti del giocatore, autore di 10 gol e 6 assist in 28 partite nell'ultima stagione con le 'Aquile' tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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