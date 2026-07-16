Il raduno di Milanello ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione del Milan, ma l'atmosfera che si respira all'interno del club è molto diversa rispetto al passato. Non si tratta solamente di preparazione atletica, ma di una vera e propria rifondazione. Ai microfoni di radio rossonera, il noto giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha voluto fare il punto su questi primi giorni di lavoro,tracciando un bilancio tra ciò che si vede in campo e quello che sta accadendo fuori. Milan, Di Stefano: "Raduno totalmente diverso rispetto al passato". Il primo dato evidente riguarda la rosa a disposizione di Amorim. Secondo Di Stefano il... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, parla Di Stefano: "Cardinale? Oggi è la faccia del Milan. E' il vero anno zero"

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Milan, inizia l'era Cardinale: i retroscena dietro la scelta di azzerare tutto

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Di Stefano: Con enorme franchezza vi dico che 30 giorni fa ero abbastanza preoccupato dell'immobilismo del Milan. Poi ho visto un'altra cosaPeppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a Radio Rossonera sui primi giorni di ritiro del Milan a Milanello. milannews.it

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