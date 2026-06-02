LIVE Milan – Rangnick DT Glasner allenatore | stasera incontro Ibra e Cardinale | faccia a faccia
Stasera si terrà un incontro tra Rangnick, nuovo direttore tecnico, e Glasner, allenatore scelto. La riunione si svolge in un momento di cambiamenti significativi nel club, dopo le dimissioni di diversi dirigenti e l'esonero di Allegri. Tra i presenti ci saranno anche Ibra e un rappresentante della proprietà. La società sta cercando di definire i ruoli di sostituzione per l’amministratore delegato, il direttore sportivo e l’allenatore.
Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha azzerato la dirigenza (Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada) e l'area tecnica (Igli Tare, Massimiliano Allegri) del Diavolo, affidando ai suoi fidati uomini Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic il compito di trovare i sostituti. Le deleghe di AD, almeno per il momento, sono passate proprio a Calvelli, mentre per i ruoli di DS e allenatore Ibra ha sondato e continua a sondare varie piste. No di Andoni Iraola e Xavi Hernández per la panchina, sono tre le piste praticabili al momento. Una porta a Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico con uno dei suoi pupilli, Oliver Glasner o Matthias Jaissle, come allenatore; un'altra, invece, vedrebbe Ramón Planes DS e Mauricio Pochettino a guidare la Prima Squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Il AC Milan sembra aver deciso di nominare Ralf #Rangnick nel ruolo di DT Le condizioni da soddisfare, però, sono tante e Zlatan Ibrahimovi? sembra non essere poi così d'accordo Leggete tutto quello che c'è da sapere nell'articolo al primo comme facebook
Se ne sta parlando in live se Rangnick viene da DT potrebbero scegliere Glasner dicono ha quel gioco li verticalizzazioni e pressing alto seppur sembra tiene tanto anche alla fase difensiva x.com
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