A Milanello si sono registrati scontri verbali tra Ibrahimovic e il presidente del club. Le discussioni sono state intense e hanno coinvolto i due, creando tensione all’interno del centro sportivo. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i membri dello staff e i giocatori presenti. Al momento, non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle motivazioni delle liti o sulle eventuali ripercussioni future.

Qualcuno direbbe: “Povero Diavolo”, e avrebbe ragione. La confusione che regna a Milanello è roba da horror, soprattutto considerando l’importanza di una società del calibro del Milan. Recap per chi si fosse perso qualche puntata: dopo la mancata qualificazione in Champions League, Cardinale ha attuato una vera e propria purga, facendo fuori Allegri, Tare, Furlani e Moncada senza però avere già in mano i rispettivi sostituti. Ora, apparentemente, non esiste un vero organigramma del Milan: ci sono soltanto Cardinale e Ibra, uomo di RedBird a cui è stato affidato il delicato compito della ricostruzione societaria. Una scelta che oseremmo definire azzardata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Povero Milan, faccia a faccia accesi tra Ibrahimovic e Cardinale

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Argomenti più discussi: Disastro Milan: ancora una volta nessun dirigente ci ha messo la faccia; Cardinale ha deciso: l'area tecnica del Milan a Ralf Rangnick. E Ibra cosa farà?; Letizia: Se sapesse cos'è il Milan, Cardinale avrebbe evitato di parlare senza contegno di Maldini e di sparare a zero sui giocatori; Blitz Milan: i rossoneri hanno già incontrato Iraola la scorsa settimana. La situazione.

Voi non avete la mimina idea di quanto faccia schifo il carattere di questo qua. Freddo, calcolante, asettico. Persino i tedeschi non ci vanno d'accordo. Con Ibra litigherá dopo 1 mese. Povero Milan. Poveri noi. x.com

[Gazzetta] Il proprietario del Milan, Cardinale, punge l'Inter nella sua ultima intervista: Non puoi semplicemente arrivare in finale di UCL e perdere 5-0, l'Europa riguarda giocare in modo competitivo, sai. reddit