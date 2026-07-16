Il Milan sta cercando un trequartista di alto livello in questa finestra di mercato estiva. Un possibile indizio social suggerisce che il club potrebbe essere vicino a un accordo per un giocatore che ha attirato l’attenzione di molti. La trattativa è ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali, ma il nome di Foden viene spesso menzionato tra i possibili obiettivi del club rossonero.

Come vi stiamo raccontando in questi ultimi, caldi giorni di calciomercato, il Milan è attivamente alla ricerca di un trequartista di spessore per questa sessione estiva. Nell'idea di calcio del nuovo allenatore, Rúben Amorim, il profilo ideale risponde preferibilmente a quello di un mancino naturale che ami partire da destra per poi accentrarsi e calciare sul suo piede forte: una risorsa che risulterebbe perfetta per i meccanismi del suo 3-4-2-1. I sondaggi societari: da Karetsas a Zaniolo. I radar della dirigenza rossonera si sono posati inizialmente sul talento greco K?nstantinos Karetsas, classe 2007, di proprietà del KRC Genk. Tuttavia, stando alle ultime informazioni in nostro possesso, il baby prodigio parrebbe ormai destinato a vestire la maglia del Borussia Dortmund, club con il quale esiste già un'intesa di massima. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, ma è davvero possibile arrivare a Foden? Ecco perché sì. E c'è un indizio social che ...

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