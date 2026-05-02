Mateta e il Milan non è ancora finita? Ecco l’indizio che può riaprire tutto

Sul mercato dei trasferimenti, il nome di Mateta continua a circolare come possibile rinforzo per il Milan, anche durante la prossima sessione estiva. Dopo che a gennaio si era parlato di un interesse concreto, ora si apre la possibilità di un nuovo avvicinamento tra il giocatore e il club. La situazione rimane in evoluzione, con indicazioni che suggeriscono un possibile ritorno di attenzione da parte del team rossonero.

Una delle telenovele del mercato di gennaio è stata quella di Mateta al Milan: l'attaccante del Crystal Palace sembrava a un passo dai rossoneri per circa 30 milioni di euro. Una trattativa nata e chiusa negli ultimi giorni di mercato e portata avanti fino all'ultimissimo secondo, con un medico del Milan incaricato di svolgere esami specifici al ginocchio dell'attaccante francese prima di dare il via libera alla società per chiudere del tutto il colpo. Il Diavolo, dopo i controlli, decise di non chiudere l'operazione, con il classe 1997 rimasto in Inghilterra. Occhio però ai possibili ritorni di fiamma in vista dell'estate.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MATETA AL MILAN: CONFERME DA ROMANO E PEDULLÀ! L'ATTACCANTE VUOLE L'ITALIA – ULTIME CALCIOMERCATO

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